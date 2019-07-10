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Meksikalı mülteci çocukların ABD sınırında yaşadıkları dram çizimlerine yansıdı

Çocuk sağlığı uzmanı Dr. Colleen Kraft: - "Çocukların yaptığı bu çizimler, bize onların kendilerini hapishanede gibi hissettiklerini anlatıyor"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
Meksikalı mülteci çocukların ABD sınırında yaşadıkları dram çizimlerine yansıdı

ANKARA (AA) - Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken aileleriyle sınırda yakalanan çocuklar, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından ebeveynlerinden ayrı gözetim altında tutuldukları dönemde yaşadıkları dramı çizimlerine yansıttı.

CNNInternational'ın haberinde, Amerikalı bir grup çocuk sağlığı uzmanı, aileleriyle ABD'ye iltica etmeye çalışan ancak sınır güvenlik devriyeleri tarafından yakalanan ve ailelerinden ayrı gözetim merkezine alınan Meksikalı 3 çocuğun merkezden ayrılmalarına rağmen yaşadıklarının etkisinde olduğunu bildirdi.

Çocukların gözetim altında yaşadıklarını yansıtan çizimleri "çok gerçekçi ve korkutucu" diye nitelendiren çocuk sağlığı uzmanı Dr. Colleen Kraft, "Çocukların yaptığı bu çizimler, bize onların kendilerini hapishanede gibi hissettiklerini anlatıyor." dedi.

Kraft, aralık ayında birimin gözetimindeyken hayatını kaybeden iki Meksikalı çocuk için o dönem birimin müdürlüğünü yapan ve nisan ayında İç Güvenlik Bakanlığına atanan Kevin McAleenan ile görüşmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden çocukların ciddi bir hastalıkları bulunmadığına, iyi bakılmaları halinde kurtulabileceklerine işaret eden Kraft, "ABD Gümrük ve Muhafaza Birimi yetkilileri polis, kolluk kuvveti görevi yapıyorlar. Önemli işleri var ancak çocuk bakımı eğitimi almadılar." diye konuştu.

Kraft, bir grup çocuk sağlığı uzmanı olarak sınır bölgesine gitmek ve gözetim altındaki çocuklara yardım etmek istediklerini ancak taleplerinin karşılanmadığını sözlerine ekledi.

- Meksika sınırındaki göçmen çocukların dramı ABD hükümet raporunda

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Denetim Dairesi Ofisi, ay başında Teksas'ta düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu Rio Grande gözaltı merkezine haziranda yaptığı habersiz tetkike ilişkin rapor yayımlamıştı.

Raporda, Meksika sınırında düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu tesislerin aşırı kalabalık olduğu, çok sayıda çocuğun yasa dışı şekilde 72 saatten fazla gözaltında tutulduğu belirtilmişti.

- Sıcak yemek yok

Gözaltı merkezlerinde sıcak yemek bulunmadığı, duşlara sınırlı erişim olduğu ve insanların kıyafetlerini bile çok nadir değiştirebildiği ifade edilen raporda, bu durumun gözaltı kurallarının ihlali olduğu vurgulanmıştı.

Müfettişler, bazı göçmenlerin hücrelerinin camlarına ''yardım isteyen'' mesajlar yazdığını aktarmıştı.

Mayısta yayımlanan başka bir raporda da Teksas'ın El Paso bölgesindeki bir gözaltı merkezinin, "tehlikeli derecede kalabalık ve hijyenden yoksun" olduğu belirtilmişti.

Del Norte adlı gözaltı merkezinin 125 kişinin kalması için tasarlandığına ancak 7 Mayıs'ta bu merkezde 750, 8 Mayıs'ta ise 900 yasa dışı göçmenin tutulduğuna işaret edilen raporda, buradaki durum "sadece ayakta durarak sığılacak bir ortam" olarak nitelendirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ay başında yaptığı açıklamada, Meksika sınırını geçmeyi başaran ancak ABD tarafından gözaltında tutulan düzensiz göçmen ve mültecilerin şartlarının "dehşet verici" olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
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