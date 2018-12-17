Meksikalı Büyükelçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Tello, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Tello, Elif Öztürk'ün çektiği "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafına oy verdi.

Bir itfaiye erinin Fatih'te doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangından bir bebeği uzaklaştırırken görüldüğü fotoğrafı seçen Tello, orada çok insani bir anın yaşandığını söyledi.

Tello, "Adam burada insan hayatını kurtarma sorumluluğunu yerine getiriyor. Özellikle de bir bebek söz konusu burada. Çok insani bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstanbul dünyadaki en güzel yerlerden"

"Yaşam" kategorisinde Sultan Ahmet Camisi'yle dolunayın görüldüğü Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" adlı fotoğrafı için oy kullanan Tello, "İstanbul ve İstanbul'daki cami çok güzel. Benim için İstanbul'un manzarası dünyadaki en güzel yerlerden biri. Dolunay ve kırmızı renk muhteşem görünüyor." dedi.

"Spor" kategorisinde de oyunu Ali İhsan Öztürk'ün Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde çektiği "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğrafından yana kullanan Tello, bu fotoğrafı atlar Türkiye'nin tarihiyle bağlantılı olduğu için seçtiğini anlattı.

Türk halkı için atların hala önemli olduğunu dile getiren Tello, fotoğrafın da hem gelenekleri hem de şu anı bir arada yansıttığını sözlerine ekledi.