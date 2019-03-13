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Meksikalı Bakan'dan "güvenlik zafiyeti" açıklaması

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo:- "Sınırlı sayıdaki personel nedeniyle, güvenliğin ülke genelinde fiilen eksik olduğunu söyleyebiliriz"

13 Mart 2019 Çarşamba 10:23
Meksikalı Bakan'dan "güvenlik zafiyeti" açıklaması

MEKSİKO (AA) - Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde göçmenlerden oluştuğu tahmin edilen bir grubun kaçırılmasının ardından "güvenliğin ülke genelinde fiilen eksik olduğunu" belirtti.

Bakan Durazo, geçen hafta perşembe günü, bir otobüsten silah zoruyla indirilerek kaçırılan yaklaşık 20 kişiyle ilgili müfettişlerden ve otobüs şoföründen çelişkili açıklamalar geldiğini ifade etti.

Kaybolan kişilerin, ABD'ye geçmek için insan kaçakçıları ile anlaşmış olabileceğini dile getiren Durazo, Meksikalı yetkililerin bu kişilerin akıbetinden endişelendiğini ve onları aradıklarını ancak hükümetin tüm ülkeyi arayacak kadar polisi olmadığını söyledi.

Durazo, "Sınırlı sayıdaki personel nedeniyle güvenliğin ülke genelinde fiilen eksik olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Herhangi bir zamanda, ülke genelinde yalnızca 6 bin ila 7 bin federal polisin devriye gezebileceğini ifade eden Durazo, bu yılın sonuna kadar en az 80 bin yeni güvenlik personelinin göreve başlayacağı umudunu dile getirdi.

Otobüsün şoförü, otobüsü silah doğrultarak durduran kişilerin elinde, kaçırılan kişilerin isminin yer aldığı bir liste olduğunu belirtmişti.

Saldırganlara ait 4 araca bindirilerek götürülen bu kişilerin, nerede oldukları hala bilinmiyor.

Yerel basındaki haberlerde, Tampico ve Reynosa arasında seyahat eden otobüste 41 yolcu olduğu bilgisi paylaşılmıştı.






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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:23
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