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Meksika'dan Venezuela'da taraflara diyalog çağrısı

05 Şubat 2019 Salı 18:44
Meksika'dan Venezuela'da taraflara diyalog çağrısı

ANKARA (AA) - Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü için taraflara yaptığı diyalog çağrısını yineledi.

Ebrard, yerel basına verdiği demeçte, Venezuela'daki siyasi krizin başından beri ülkesinin tarafsızlık politikasından taviz vermediklerini belirterek, hem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine hem de muhalefetteki kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya diyalog çağrısında bulundu.

Ülkedeki krizin başından bu yana tarafsız bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ebrard, Venezuela'daki siyasi krizin diyalog ve uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Ebrard, Venezuela toplumunda yaşanan bölünmenin, çatışma ve şiddet sarmalına yol açabileceği uyarısını yaptı.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:44
  1. diyalog çağrısı
  2. Maduro
  3. Meksika
  4. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard
  5. Venezuela

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