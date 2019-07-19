Meksika'dan "refakatsiz göçmen çocuklara yardım" açıklaması

MEKSİKO (AA) - Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM), çocuk koruma görevlilerinin aralıktan bu yana, çoğu Orta Amerika ülkelerinden gelen 10 binden fazla refakatsiz çocuğa yardım ettiğini bildirdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, aralıktan bu yana, çoğu doğdukları El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'dan göç eden 10 binden fazla refakatsiz çocuğa destek olunduğu ifade edildi.

Çocukların gıda, giyecek, barınma ve temel sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, görevlilerin, bu çocukların aileleri ile düzenli aralıklarla telefonda görüşmesini de teminat altına aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca aralık ayından bu yana ABD'den ülkeye geri gönderilen 5 binden fazla Meksikalı çocuğa da refakat edildiği bilgisi paylaşıldı.

Enstitü, çocuk koruma görevlilerinin çocuklarla resim yaparken, onlara hikaye okurken çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.