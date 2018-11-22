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Meksika'dan göçmen konvoyundaki 213 kişiye gözaltı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:40
Meksika'dan göçmen konvoyundaki 213 kişiye gözaltı

MEKSİKO (AA) - Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek için yola çıkan ve Meksika'ya varan göçmen konvoyundan 213 kişi gözaltına alındı.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsünden yapılan açıklamada, hemen hepsi Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan konvoylardan birindeki 213 kişinin, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak işlem merkezine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ellerinde gerekli belgeleri bulunmayanların kendi ülkelerine geri gönderilme durumu ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Guatemala sınırı ile Meksika'nın Tapachula kenti arasında bir otoyolda gözaltına alınan göçmenlerden 186'sının El Salvador'dan, 16'sının Guatemala'dan, 10'unun Honduras'tan ve birinin Nikaragua'dan geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.

- Tijuana kentinde göçmenlere tepki

Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanının bir dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede gerginlik yaşanmış ve Orta Amerikalı göçmenlerin Tijuana'yı terk etmesini isteyen yüzlerce kent sakini hafta başında sokaklara dökülmüştü.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, kente gelecek göçmen sayısının gelecek haftalarda on binlere ulaşmasının beklendiğini, kentin bu kadar göçmen için hazırlıklı olmadığını söylemişti.

Gastelum'un açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suç ve büyük problemlere neden olduğunu savunarak, "Evinize gidin!" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:40
  1. göçmen konvoyu
  2. Meksika
  3. Orta Amerikalı göçmenler

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