Meksika'dan 2019 MIKTA Dönem Başkanlığı açıklaması

ANKARA (AA) - Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA'nın bu yılki hedefleri "Sosyal kalkınma, küresel yönetim ve sürdürülebilir bir gelecek" olarak belirlendi.

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde düzenlenen MIKTA üyesi ülkelerin bakan yardımcıları toplantısında, grubun bu yılki koordinasyonunu Meksika üstlendi.

Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Julian Ventura, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal kalkınma, küresel yönetim ve sürdürülebilir bir gelecek" temasıyla MIKTA'nın üç alanda iş birliğini arttırmayı amaçladığını, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonun hedeflendiğini bildirdi.

Ventura, MIKTA'nın uluslararası örgütlerde etkinlik, şeffaflık, eşitliği artırma ile toplumsal cinsiyet perspektifini yaygınlaştırma çabalarına destek verdiğini bununla birlikte ekonomik ve sosyal kalkınmaya, insan haklarının korunmasına, uluslararası barış ve güvenliğe ve iş birliğine katkıda bulunmaya yönelik güçlü ve kurallara dayalı bir sistemi koruyacağının altını çizdi.

Ventura, MIKTA üyelerinin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edeceğini, iklim değişikliği ile diğer önemli küresel zorlukları ele alacağını ve herkesin maruz kaldığı doğal afet risklerinin azaltılması için daha fazla iş birliği yapacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ventura, MİKTA'nın çalışmalarının tüm dünyada genişlediğini, elçiliklerin ve konsoloslukların sürekli iletişim halinde olduğunu ayrıca bir MİKTA Akademik Ağı kurulduğunu dile getirirken, ekonomi ve turizmi teşvik etmek için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Hiçbir ülkenin uluslararası zorlukları bireysel olarak etkin biçimde ele alamayacağına değinen Ventura, MİKTA'nın karmaşık bir uluslararası senaryoda yapıcı bir rol oynamayı amaçladığını ifade etti.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare ve eşgüdüm platformu olarak 25 Eylül 2013'te dışişleri bakanları tarafından hayata geçirilen MIKTA platformu, G20 üyesi ve demokratik çoğulcu sisteme sahip açık ekonomiler olan beş ülkeden oluşuyor.

Bölgelerinde etkin birer aktör olan MIKTA üyeleri, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılarda bulunarak uluslararası sorunlar karşısında yapıcı yaklaşımlar izliyor.