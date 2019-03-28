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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi

28 Mart 2019 Perşembe 22:53
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi

ANKARA (AA) - Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nın son 24 saatte en az 200 kez gaz ve kül püskürtmesi üzerine alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

Ülkenin Afet Önleme Merkezinin en yüksek 7'ye kadar olan alarm seviyesinde Popocatepetl için 3. seviye alarm verildiği belirtildi.

Vatandaşlar yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Yanardağın son birkaç gündür 2 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:53
  1. Meksika
  2. Popocatepetl
  3. yanardağ

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