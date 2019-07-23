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Meksika'da yılın ilk 6 ayında 17 binden fazla kişi cinayet kurbanı

23 Temmuz 2019 Salı 12:25
Meksika'da yılın ilk 6 ayında 17 binden fazla kişi cinayet kurbanı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Resmi rakamlara göre, ülkede Haziran 2019'da 3 bin 80 cinayet işlenirken, cinayet oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı.

Yetkililer, bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini belirterek, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu ifade etti.

Yetkililer, cinayet vakalarının 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını kaydetti.

Bu rakamlara göre, ülkede günde ortalama 100 cinayet işlendi.

- Ulusal Muhafız Teşkilatı

Aralık 2018'de göreve başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu belirtmişti.

Obrador tarafından oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatının başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio getirilmişti.

Birleşmiş Milletlerin bazı insan hakları uzmanları ise Meksika Devlet Başkanı Obrador'un orduya resmi polislik görevini verdiği anayasa reformu çabalarını açıkça eleştirmişti.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı.

Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlere, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlali suçlaması yapılıyordu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:25
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