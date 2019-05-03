Meksika'da yerli hakları savunucusu bir aktivist öldürüldü Meksika Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas, Telesforo Santiago Enriquez cinayetinin sorumlularını bulmakta kararlı olduklarını açıkladı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bir yerli hakları savunucusunun öldürüldüğü bildirildi. Meksika Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas, Twitter hesabında, bir radyo istasyonunun da kurucusu olan yerli hakları savunucusu Telesforo Santiago Enriquez'in, ülkenin güneyinde Oaxaca eyaletinde San Agustin Loxicha'da cinayete kurban gittiğini duyurdu. Ramirez Cuevas, federal hükümetin Enriquez cinayetinin sorumlularını bulmakta kararlı olduğunu belirtti. Eyalet başsavcılığı da vurularak öldürülen Enriquez'in cesedinin bir aracın içinde bulunduğunu açıkladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden yapılan açıklamada, Enriquez'in, El Cafetal radyosu aracılığıyla yerli haklarının savunuculuğunu yaptığı, yerel yönetimi eleştiren aktivistin şubat ayında tehdit edildiği belirtildi. Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Telesforo Santiago Enriquez'in, kamu fonlarının kullanımıyla ilgili yerel yetkilileri açıkça eleştirdiğini belirtti.

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