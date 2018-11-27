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Meksika'da yeni Devlet Başkanı Obrador'un projeleri onaylandı

Ülkede hafta sonu yapılan referandumda yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bütün projeleri halk tarafından onaylandı

27 Kasım 2018 Salı 11:47
Meksika'da yeni Devlet Başkanı Obrador'un projeleri onaylandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da yapılan referandumda aralık ayında göreve başlayacak yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bütün projeleri kabul edildi.

Yaklaşık 130 milyon nüfuslu ülkede hafta sonu yapılan referanduma 926 bin kişi katıldı.

Aralarında tartışmalı Yucatan Yarımadası'ndaki turistik bölgeleri birbirine bağlayan tren yolu projesinin de bulunduğu Lopez Obrador'un sunduğu projelerin tamamı referandumda onaylandı. Çevreciler, Yucatan Yarımadası'ndaki tren yolu projesi için daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini savunuyor.

Onaylanan projeler arasında petrol rafineri inşaatı, Pasifik ve Meksiko Körfezi'ni bağlayacak tren yolu yapımı, ağaçlandırma projesi ve sağlık sisteminde iyileştirmelerle ilgili projeler yer alıyor.

Meksika’da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazanmıştı.

Kanlı bir seçim süreci geçiren Meksika'da 8 Eylül'de başlayıp 27 Haziran'da sona eren seçim kampanyaları sırasında düzenlenen 543 saldırıda 48 aday ve 85 siyasi öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:47
  1. Meksika
  2. referandum
  3. yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

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