Meksika'da uyuşturucu baronlarının varlıkları yoksullar için satılıyor

ANKARA (AA) - Meksika'da, uyuşturucu karteli liderlerinin devlet tarafından el konulan lüks varlıkları yoksullara yardım için açık artırmayla satışa sunuldu.

BBC'nin haberine göre, aralarında uyuşturucu baronlarına ait kaçış tünelli ve havuzlu evlerin, büyük bir çiftlik ile bir uyuşturucu karteli liderinin öldürüldüğü apartman dairesinin de olduğu 27 mülk, yoksullara kaynak sağlamak amacıyla satışa çıkarıldı.

Meksika medyasında yer alan haberlerde, 27 mülkiyetten yalnızca 9'unun fiilen satıldığı ve yaklaşık 3 milyon dolar toplandığı ancak elde edilen gelirin beklenenden daha az olduğu ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açık artırmadan elde edilen gelirin, Guerrero eyaletindeki yoksul ve uyuşturucu çeteleri şiddetinden etkilenmiş halka katkıda bulunacağını belirtti.

Yetkililer, hükümetin geçen ay kurduğu "Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü" tarafından düzenlenecek, çoğunluğu suçlulara ait lüks araç ve malların satılacağı açık arttırmadan elde edilecek gelirlerin, Oaxaca eyaletindeki iki yoksul bölge halkına bağışlanacağını ifade etmişti.



- Eski devlet başkanları tarafından kullanılan lüks araçlar da satılmıştı

Lopez Obrador, şubat sonunda, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtmişti.



Resmi araç satışlarından yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade eden Lopez Obrador, bu miktarın sosyal projeler için kullanılacağını vurgulamıştı.



Lopez Obrador, benzer açık artırmalar yapılacağını, zira geriye birçok araç kaldığını, helikopter ve uçakların da satılacağını dile getirmişti.



Göreve başlamasının ardından Lopez Obrador, devlet başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı. Yetkililer, bu uçağın yanı sıra hükümetin çok sayıda uçak ve helikopterinin de satılacağını duyurmuştu.



Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.



