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Meksika'da Ulusal Muhafızlar Teşkilatının başına ordu generali getirildi

Akaryakıt kaçakçılığı ve organize suç şebekeleri ile mücadele amacıyla federal polis ve askeri inzibat personelinden oluşturulacak yeni güvenlik gücüne Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio komuta edecek

11 Nisan 2019 Perşembe 22:52
Meksika'da Ulusal Muhafızlar Teşkilatının başına ordu generali getirildi

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ülkede akaryakıt kaçakçılığı ve organize suç şebekleri ile mücadele için kurulan yeni güvenlik gücünün başına bir ordu generalini getirdi.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yeni oluşturulan Ulusal Muhafızlar Teşkilatının başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio'nun getirildiği bildirildi.

Bucio'nun federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşacak yeni güvenlik gücünü komuta edeceği belirtildi.

Lopez Obrador, aralıkta göreve başladığında ülkede artan suç dalgasına karşı kararlılıkla mücadele vaadinde bulunmuştu. Bu sebeple silahlı kuvvetlerle yakın ilişkiler kurmuş, ordu ve donanma mensuplarının asayiş operasyonlarında kullanılabilmesi için yeni bir güvenlik gücü oluşturulmasını önermişti.

Obrador, Kamu Güvenliği Bakanı'na bağlı olarak kurulacak güvenlik gücünün görevdeki bir subay tarafından idare edilmesi konusunda ısrarcı davranmıştı.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı. Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlerin, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlalleri işledikleri ifade ediliyordu.

Sol eğilimli Devlet Başkanı Obrador'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından güvenlik için orduya yönelmesi bazı kesimler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disiplin ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 22:52
  1. Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador
  2. Meksika
  3. Ordu
  4. Ulusal Muhafızlar Teşkilatı

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