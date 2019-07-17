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Meksika'da üç askeri polis çocuk kaçırmaktan tutuklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55
Meksika'da üç askeri polis çocuk kaçırmaktan tutuklandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da üç askeri polisin, 14 yaşında bir erkek çocuğunu kaçırma suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, Guerrero eyaletinde bir çetenin 14 yaşındaki çocuğu kaçırarak fidye talep ettiğini belirtti.

Düzenlenen operasyonda biri kadın üç askeri polis ile bir diğer çete üyesinin tutuklandığını ifade eden yetkililer, kurtarılan çocuğun ailesine teslim edildiğini kaydetti.

Yetkililer, söz konusu askeri polislerin, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümet tarafından ülkede daha etkin bir suçla mücadele yürütülmesi için federal emniyetin yerine kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına atananlar arasında yer almadığını vurguladı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55
  1. askeri polis
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