0553 313 94 23

Meksika'da tüm polis memurlarının silahlarına el kondu

Meksika'da uyuşturucukartelleri polis teşkilatına sızdı, ünlü tatil merkezinde askerler devriye gezecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
Meksika'da tüm polis memurlarının silahlarına el kondu

Meksika'nın ünlü tatil beldesi Acapulco'da, uyuşturucu çetelerinin polis teşkilatına sızdığı kaygısıyla kentteki tüm polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Kentte görevli tüm polis memurlarının silahlarına el konuldu. Acapulco'da eyalet polisi ve askerler devriye gezecek.

Soruşturma kentte iki üst düzey polis yetkilisinin cinayetle suçlanmasından sonra başlatıldı.

'Suriye ve Afganistan kadar tehlikeli'

Zengin ve ünlü kişilerin rağbet etmesiyle ün kazanan Acapulco, son dönemde uyuşturucu çetelerinin kontrolüne girdi ve cinayetler arttı.

Amerikan gazetelerinin "Meksika'nın cinayet başkenti" dediği Acapulco ülkede en fazla cinayet işlenen yer oldu. Cinayet oranı 100 bin kişide 103'e çıktı.

ABDDışişleri Bakanlığı'nın Mart'ta yayımladığı turizm uyarısında Acapulco'nun bağlı olduğu Guerrero eyaleti, Suriye, Irak ve Afganistan'la aynı kategoride yer aldı.

Eyalette uyuşturucu çeteleri eroin üretimi için haşhaş yetiştiriyor.

'Eğitimleri yetersiz, maaşları düşük'

Meksika polis yetkilileri, Acapulco'daki soruşturmanın polis memurlarının mesleki eğitimlerinin yetersiz ve maaşlarının düşük olması nedeniyle çeteler tarafından hedef alınabileceği kaygısıyla başlatıldığını açıkladı.

Çetelerin polise kendilerine çalışması için para teklif ettiği ve bunu reddeden memurları öldürmekle tehdit ettiği belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    49 ülkede sofralarda Türk biberi tüketiliyor
    1. 49 ülkede sofralarda Türk biberi..
    2. ‘Pembe Vagon’a tam destek
    3. Kansere davetiye çıkarıyorlar!..
    4. Erdoğan'ı görünce ağlayarak sarıldı
    5. ABD Başkanı Donald Trump'ın rol aldığı..
    6. FETÖ'cü hakim ve savcıların cezası..
    7. Konya'da feci kaza! Demir yüklü TIR..
    8. Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    9. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    10. Konya'da demir yüklü TIR, alt geçide..
    11. Ordu'da üreticiden 12 liraya alınan..
    12. Pompeo'dan AB ülkelerine İran tepkisi!..
    13. Borsa İstanbul'da işlemler durdu
    14. Venezuela'dan 3’lü fitne korosuna..
    15. Almanya Başbakanı Merkel'i yıkan..
    16. Bakan Albayrak'tan BM mesajı
    17. Dolar ABD'den gelecek açıklamayı..
    18. Galatasaray'dan Moskova itirafı
    19. İstanbul Küçükçekmece'de korkutan..
    20. Beşiktaş'ta Caner'e ağır ceza geliyor
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018