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Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü

ANKARA (AA) - Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, savcılıktan yapılan açıklamada, silahlı saldırganların Bacalar kentinde Chetumal-Felipe Carrillo Puerto otoyolunda seyir halindeki bir kamyonete ateş açtığı belirtilerek, saldırıda kamyonetteki 9 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Meksika'nın turistik yerlerinden Quintana Roo eyaletinde son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suç oranında artış olduğu ifade ediliyor.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
  1. Meksika
  2. Quintana Roo
  3. Silahlı Çatışma

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