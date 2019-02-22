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Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü, 3 yaralı

22 Şubat 2019 Cuma 20:10
Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü, 3 yaralı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Michoacan'ın Zimanca bölgesinde bir operasyon sırasında çatışma çıktığı ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 asker ile bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Çatışmanın ardından bölgede kontrol noktalarının kurulduğu ve güvenliğin artırıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:10
  1. Meksika
  2. Michoacan eyaleti
  3. Silahlı Çatışma

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