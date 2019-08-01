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Meksika'da saldırganlar vali eşinin korumalarınca öldürüldü

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
Meksika'da saldırganlar vali eşinin korumalarınca öldürüldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da silahlı iki kişinin, Nayarit eyaleti valisinin eşinin korumaları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nayarit eyaleti hükümetinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, valinin eşi Maria Luisa Aguirre de Echevarria'nın, Jalisco eyaletinde bir alışveriş merkezindeki restoranda bulunduğu sırada saldırganların içeri girerek bir müşteriye ateş etmeye başladığı bildirildi.

Aguirre'nin korumalarının ateş ettiği silahlı kişilerin öldüğü belirtilen açıklamada, saldırganların hedefinin valinin eşi olmadığı kaydedildi.

Olayda Aguirre yara almadı.

Saldırı sırasında Aguirre'nin yanında iki çocuğunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Jalisco Valisi Enrique Alfaro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, biri koruma altı kişinin yaralandığı olayın eyalet savcılığı tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Savcılık ofisinden, ilk bulguların, restorandaki silahlı saldırının nedeninin, suç grupları arasındaki anlaşmazlık olduğu ifade edildi.



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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
  1. Meksika
  2. Nayarit

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