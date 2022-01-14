Meksika'da rekor: Son 24 saatte 43 bin vaka

Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 257 bin 776 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 383 bin 566 olarak kayıtlara geçti. Toplam ölü sayısı son 24 saatte 148 artarak 300 bin 912'ye yükseldi. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke" konumunda bulunuyor. (İLKHA)