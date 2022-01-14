Meksika'da rekor: Son 24 saatte 43 bin vaka
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 523 kişinin Coronavirus testi pozitif çıktı. Toplam ölü sayısı son 24 saatte 148 artarak 300 bin 912'ye yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 257 bin 776 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 383 bin 566 olarak kayıtlara geçti. Toplam ölü sayısı son 24 saatte 148 artarak 300 bin 912'ye yükseldi. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke" konumunda bulunuyor. (İLKHA)