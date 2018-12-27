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Meksika'da Puebla Valisi ve eşinin öldüğü helikopter kazası

Meksika hükümeti, soruşturmaya ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulundan uzmanları davet etti

27 Aralık 2018 Perşembe 18:17
Meksika'da Puebla Valisi ve eşinin öldüğü helikopter kazası

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanlar davet edildi.

Meksika Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Carlos Moran, Alanso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle'nin ölümüyle sonuçlanan kaza konusunda tüm şüphelerin giderilmesi amacıyla ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulundan uzmanların ülkeye davet edildiğini açıkladı.

Moran, helikopterin imalatçısı ve motorunun soruşturma dahilinde incelemeye alınacağını belirterek, kazaya, mekanik bir sorunun yol açıp açmadığını söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Meksika'da hafta başında Puebla'dan başkent Meksiko'ya giden ve kalkıştan 10 dakika sonra düşen helikopterde Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle yaşamlarını yitirmişti.

Santa Maria Coronango kasabasında meydana gelen kazada helikopterdeki deneyimli iki pilot ile bir yolcu daha hayatlarını kaybetmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetin kazayla ilgili soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Ülkede son yıllarda çok sayıda siyasetçinin uçak ya da helikopter kazalarında ölmesi tartışma konusu olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:17
  1. helikopter kazası
  2. Meksika
  3. Puebla Valisi
  4. Soruşturma

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