Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı!

Meksika basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Dairesi Başkanı Luis Filipes, Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletleri arasında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın patladığını ve kül püskürttüğünü belirtti.

Meksika Doğal Felaket Önleme Merkezi Başkanı Carlos Valdes, yanardağın 2 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü kaydetti.

Popocatepetl Yanardağı'nda geçen nisanda yine bir patlama meydana gelmişti.

Yanardağın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater, 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.