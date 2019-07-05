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Meksika'da polislerden Ulusal Muhafız Teşkilatına geçiş planı protestosu

Hükümet protestodan muhalefet, adı yolsuzluğa karışan federal polisler ve dış aktörleri sorumlu tuttu

05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
Meksika'da polislerden Ulusal Muhafız Teşkilatına geçiş planı protestosu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da hükümet, polislerin, ülkede suçla mücadelede etkinlik için yeni kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına federal emniyet güçlerinden personel aktarılması planına karşı düzenlediği protesto nedeniyle muhalefeti, adı yolsuzluğa karışan federal polisleri ve dış aktörleri suçladı.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümetin, federal emniyetin yerine kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına federal emniyet güçlerinden personel aktarılması planına karşı çıkan polislerin protestosundan muhalifleri sorumlu tuttu.

Durazo, "Eylemin görünen liderlerinden bazıları kurumun üyesi değil. Bunlar, pek çok diğeri arasında kullanılmayan benzin ve teknoloji alımı için milyonluk (pezo) sözleşmelerden yararlanan çıkar gruplarına bağlı kişiler." yorumunu yaptı.

Hükümetteyken, federal polisi etkili bir güvenlik gücü olarak geliştirmediklerini söyleyen Durazo, aralarında eski Devlet Başkanı Felipe Calderon'un da olduğu muhalif isimleri, protestocu polisleri savunmakla eleştirdi. Durazo, "Federal polis yeterli ve kifayetli bir teşkilat olsaydı, bugünkü emniyetsizlik seviyesinde olmazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede 2006-2012 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüş olan Calderon, protestoların arkasında olduğuna ilişkin ithamları reddederek, "Federal polis protestolarının altında işçi sorunları gibi nedenler yatıyor. Bunun arkasında olduğuma dair yöneltilen korkakça imaları reddediyorum." ifadesini kullandı.

Ulusal Muhafızlar'a personel aktarma planının, özlük ve sosyal haklarına zarar vereceğini savunan federal polis memurları, çarşamba günü başkent Meksiko'da gösteri düzenlemişti.

Düzenlemenin özlük halklarını ihlal edeceğini savunan polisler, planla birlikte bazı sosyal haklarını kaybedeceklerinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Polislerin protestosu dün de devam etmişti.

Devlet Başkanı Obrador, daha önce yaptığı açıklamada, sadece isteyen polislerin Ulusal Muhafız Teşkilatına alınacağını ve maaşlarında değişiklik olmayacağını söylemiş fakat geçmek istemeyen polislere ne olacağıyla alakalı bir açıklama yapmamıştı.

- Obrador'un suçla mücadelede Ulusal Muhafızları kullanma projesi

Devlet Başkanı Obrador, seçim kampanyası sırasında sürekli ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için şart olduğu görüşünü dile getirmiş, 2019 yılı içinde 50 bin ilave ulusal muhafız istihdam edileceğini açıklamıştı.

Obrador, askeri bir örgütlenme olan Ulusal Muhafız birliklerini asayiş olaylarında görevlendirme ve bunları ayrı bir teşkilat halinde yapılandırma kararı almıştı.

Ulusal Muhafız Teşkilatı daha sonra Kamu Güvenliği Bakanı'na bağlanmış ve başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio getirilmişti.

Bucio'nun federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşacak yeni güvenlik gücüne komuta edeceği belirtilmişti.

Başkan Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disiplin ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler de yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede askerleri kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
  1. Meksika
  2. Ulusal Muhafız Teşkilatı

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