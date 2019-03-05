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Meksika'da polis tarafından kaçırılan gençlerin ailelerinden özür dilendi

05 Mart 2019 Salı 17:13
Meksika'da polis tarafından kaçırılan gençlerin ailelerinden özür dilendi

ANKARA (AA) - Meksikalı yetkililer, 2016'da Veracruz eyaletinde, polis memurlarınca kaçırılarak teslim edildikleri uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen 5 gencin ailesinden özür diledi.

BBC'nin haberine göre, 1 Aralık'ta göreve başlayan Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia, Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli (CJNG) ile gizli iş birliği halindeki yerel polis memurlarının, rakip çetenin üyeleri olduğunu sanarak CJNG'ye teslim ettiği ve çete tarafından öldürülen 24 ve 27 yaşları arasındaki dört erkek ile 16 yaşındaki bir kızın yakınlarından özür dileyerek, polisle organize suç arasındaki gizli anlaşmanın zamanında durdurulmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının insan haklarından sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, öldürülen gençlerin ailelerinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Meksika'nın olanlarla ilgili "büyük bir sorumluluğu" olduğunu ifade etti.

"Organize suç çetelerinin, her seviyedeki hükümet yetkilileriyle iş birliği yaptığını biliyoruz." ifadesini kullanan Encinas, kamuoyuna yönelik özürlerin yeterli olmadığını ancak doğru atılan "ilk adım" olduğunu belirtti.

11 Ocak 2016'da bir doğum günü partisinden dönenen gençler, polis tarafından durdurulmuş ve gençlere ait bazı kalıntılar 4 gün sonra, bir toplu mezarda bulunmuştu.

Rancho El Limon bölgesinde, içinde yüzlerce ceset kalıntısı bulunan söz konusu toplu mezarın, uyuşturucu kartelleri ve iş birlikçi polisler tarafından, öldürülenleri gömmek için kullanıldığının düşünüldüğü aktarılmıştı.

Suçla bağlantılı olarak aralarında 8 Veracruz polis memurunun olduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

Beş arkadaş ortadan kaybolduğunda, yerel polis, bu kişilerin organize suçla bağlantısı olduğunu iddia etmiş ancak bu iddia ispatlanamamıştı.

Veracruz'da ortadan kaybolan kişi sayısını azaltmak için acil durum planı başlatan Garcia, kayıpları bulmak için uluslararası örgütlerden yardım istemişti.

Eyalette son 10 yılda 5 binden fazla kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor.

Encinas, geçen ay başında, hükümetin, ülkede ortadan kaybolan ya da kaçırılan yaklaşık 40 bin kişinin bulunmasına ve kimlik tespitinin yapılmasına yönelik çabaları artıracağını kaydetmişti.








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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:13
  1. Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli (CJNG)
  2. Meksika

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