Meksika'da mantar zehirlenmesi: 5 ölü

Meksika'da mantar zehirlenmesi: 5 ölü16 Temmuz 2019 Salı 09:49
MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde topladıkları mantarları yiyen 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Chiapas Eyaleti Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, Huixtan kentinde iki ailenin, topladıkları yabani mantarları yedikten sonra zehirlendiği belirtildi.
Açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin tedavi gördüğü kaydedildi.
Söz konusu mantarların hangi tür olduğunun belirlenmesi için laboratuvara gönderildiği ifade edildi.
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