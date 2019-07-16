Meksika'da mantar zehirlenmesi: 5 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde topladıkları mantarları yiyen 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Chiapas Eyaleti Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, Huixtan kentinde iki ailenin, topladıkları yabani mantarları yedikten sonra zehirlendiği belirtildi. Açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin tedavi gördüğü kaydedildi. Söz konusu mantarların hangi tür olduğunun belirlenmesi için laboratuvara gönderildiği ifade edildi.



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