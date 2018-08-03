Meksika'da maden faciası: 3 kişi öldü
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir mermer madeninin çökmesi sonucu en az 3 işçi hayatını kaybetti.03 Ağustos 2018 Cuma 09:11
Meksika'nın orta kesiminde yer alan Hidalgo eyaletinde bir mermer madeninin çökmesi sonucu en az 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Madero ilçesindeki mermer madeninde bir göçük meydana geldiğini duyurdu.
Fayad, göçükte en az 3 madencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Madende arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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