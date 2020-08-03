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Korona Virüs

Meksika'da Kovid-19'dan 274 kişi daha hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 274 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:45:00 -
Meksika'da Kovid-19'dan 274 kişi daha hayatını kaybetti

 

 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 274 artarak 47 bin 746'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 853 artışla 439 bin 46'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 289 bin 394 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

 

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