Meksika'da Kovid-19 vakalarındaki artış alarm veriyor

Meksika'da haziran başından bu yana 3 bini aşan günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 5 Haziran'da 4 bini, 19 Haziran'da 5 bini, 24 Haziran'da 6 bini, 10 Temmuz'da ise 7 bini aştı.

Kovid-19 vakalarının derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 8'inci ülke olan Meksika, günlük vaka artışı 60 binlerde seyreden ABD, 40 binlerdeki Brezilya ve 30 bine yaklaşan Hindistan'ın ardından en fazla yeni vakanın tespit edildiği ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 485 artarak 35 bin 491'e yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 695 artarak 304 bin 435 oldu.

Salgının seyri

Meksika'da ilk Kovid-19 vakaları 28 Şubat'ta tespit edildi. Devlet Başkanı Lopez Obrador ilk günlerde salgının ciddiyetini azımsayan beyanlarda bulunsa da 20 Mart'tan itibaren başta Meksiko olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Başta otomotiv sanayisi olmak üzere çok sayıda sektörde ekonomik faaliyetler askıya alındı. 1 Haziran'da hükümetin "yeni normale dönüş" olarak adlandırdığı süreçle, inşaat, madencilik, otomotiv ve hizmet sektörü kapsamındaki işletmeler yeniden faaliyete geçti.

Haziran başından itibaren ölüm sayılarında belirgin artışlar görülmeye başlandı. 2 Haziran'da virüs nedeniyle 470 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 3 Haziran'da sayı 1092'ye çıktı. Bu, ülkede bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.

Devlet Başkanı Obrador, 5 Haziran’da yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını kontrol altına aldıklarını açıklasa da ölüm ve vaka sayılarındaki artış ilerleyen günlerde de sürdü.

50 binin üzerindeki vaka ve 7 binden fazla can kaybı görülen başkent Meksiko, ülkede virüsten en yoğun etkilenen bölge oldu. 8,8 milyon nüfuslu metropolde karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve temel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasıyla salgın yeni bir ivme kazandı.

Can kayıpları katlanarak artabilir

Günlük vaka ve ölüm sayılarının her hafta artış gösterdiği Meksika, aynı zamanda ABD, Brezilya ve İngiltere'nin ardından virüs kaynaklı en fazla ölümün olduğu ülke.

Diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi kronik hastalıkların yaygın bulunduğu Meksika, Kovid-19 kaynaklı ölüm riski en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), yayımladığı raporda, Meksika'nın, vaka ve can kayıplarının yüksek seyri ve salgının ekonomi ile sosyal hayattaki etkileri nedeniyle "son derece hassas durumda olduğu" uyarısını yaptı. Raporda ülkede kayıtlara girmeyen 75 binden fazla şüpheli ölüm vakası bulunduğuna işaret edildi.

Nüfusa oranla test sayısı az

Bugüne kadar 739 bin 922 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nüfusa oranla test sayısının yetersizliği dikkati çekiyor. Worldometer'a göre, Meksika’da her 1 milyon nüfusta yapılan test sayısı 5 bin 737 iken, bu sayı ABD'de 120 binin, Brezilya'da 20 binin, Rusya’da ise 150 binin üzerinde.

Sağlık altyapısı yetersiz

Ülkedeki sağlık altyapısının yetersizliği de endişelere yol açıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Meksika'da hastanelerde her bin kişiye 1,4 yatak düşüyor.

Salgın başladığında yalnızca 2 bin civarında solunum cihazına sahip ülke, entübe hastaların tedavisi için Çin'den 5 bin ilave cihaz tedarik etmek zorunda kaldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede bugüne dek virüs bulaşan 189 bin 63 kişi iyileşirken, halen 79 bin 881 hastanın tedavisi sürüyor. Hastaların yüzde 29,21'i hastanelerde tedavi edilirken, ayakta tedavi edilen yüzde 70,79'u evlerinde gözlem altında tutuluyor.

Sağlık çalışanları risk altında

Meksika Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede 39 bin 32 sağlık çalışanına virüs bulaştığını, 584 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünün raporuna göre Meksika, ABD, Rusya, İngiltere ve Brezilya'nın ardından virüs nedeniyle en fazla sağlık çalışanın hayatını kaybettiği ülke oldu.

Pandemi ekonomiye darbe vurdu

Salgın nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede, ekonominin bu yıl yüzde 8 küçülmesi bekleniyor.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC), yayımladığı raporda ekonomik daralma ve işsizlik nedeniyle ülkede yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranının yüzde 11’den yüzde 15’e çıkmasının beklendiğini duyurdu.

130 milyona yaklaşan nüfusuyla Meksika, salgının halk sağlığı ile ekonomik ve sosyal hayattaki etkileri bakımından en riski ülkeler arasında gösteriliyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aşarken, 575 binden fazla kişi hayatını kaybetti.