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Meksika'da korucular arasında çatışma: 10 ölü

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:57
Meksika'da korucular arasında çatışma: 10 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Guerrero eyaletinde, yerel asayiş görevi yapan iki korucu grup arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü.

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, yaptığı açıklamada, Chilapa bölgesine bağlı Paraiso de Tepila kasabasında, korucu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, içi mermi dolu iki kamyonet bulurken koruculara ait tüfekler de çatışma bölgesinden toplatıldı.

Yöre halkı, yaralı 2 kişinin olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor.






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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:57
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