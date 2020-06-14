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Korona Virüs

Meksika'da koronavirüs bilançosu artıyor! Yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti

Ölümcül koronavirüsün son dönemde etkisini yoğun olarak gösterdiği Latin Amerika'da Brezilya'nın ardından gelen Meksika'da salgın nedeniyle son 24 saatte 424 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:13:00 -
Meksika'da koronavirüs bilançosu artıyor! Yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi.

Vaka sayısı 140 bini geçti

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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