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Meksika'da 'kartel' dehşeti! Pusu kurulan polisler öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde üst düzey bir komiser ve üç koruması, Jalisco Yeni Nesil karteli tarafından kurulan pusu sonucu öldü.

04 Eylül 2018 Salı 09:39
Meksika'da 'kartel' dehşeti! Pusu kurulan polisler öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde pusuya düşürülen dört polis hayatını kaybetti.

Guadalajara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üst düzey bir komiser ve üç korumasının, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği eyaletin Tonala bölgesindeki evlerinden işe giderken uğradıkları saldırıda öldüğü belirtildi.

Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaralanan saldırganların kaçtığını ifade etti.

KARTELDEN İNTİKAM SALDIRISI

Saldırının, geçen haftalarda organize suç üyelerine yönelik tutuklamaların ardından düzenlendiğine işaret edildi.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleri ile kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:39
  1. Meksika'nın Jalisco eyaleti
  2. Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli
  3. Guadalajara Emniyet Müdürlüğü
  4. uyuşturucu karteli

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