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Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu

Savcılıktan yapılan açıklamada, Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo ve Tixtla kenti arasındaki otoyolda bir kamyonette 9 ceset bulunduğu bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:25
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

Yılın ilk iki ayında, suç oranının en yüksek olduğu Los Cabos'un da yer aldığı Baja California'da 396 kişi, Guerrero'da 367, Meksiko Eyaleti'nde 354, Jalisco'da ise 247 cinayet işlendi.
 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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