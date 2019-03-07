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Meksika’da kadına şiddete yönelik ulusal plan

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti engellemek adına ulusal bir kampanya başlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:56
Meksika’da kadına şiddete yönelik ulusal plan

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti engellemek adına ulusal bir kampanya başlattı.


Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçtiğimiz yıl 3 bin 580 kadın ve çocuğun öldürüldüğü ülkede kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla ulusal bir kampanya başlattı. İçişleri Bakanı Olga Snchez Cordero, tüm sorunun tek bir etkende birleştiğini ifade ederek, “Meksika devletinin bütünlüğünü korumak ve yaşamlarını güvence altına almak için zamanında ve özenli müdahalenin olmaması sonucu bu şiddet yaşanıyor” dile getirdi.


Plan, Meksika eyaleti ile Mexico City ve Veracruz gibi kadınlara yönelik şiddetin yüksek olduğu bölgeleri kapsayacak. Planla kadın cinayetleri, cinsel tacizin soruşturmalarında bulunan boşluklar ve yapısal sorunların tespit edilerek ortadan kaldırılmasını, yetkililer ile savcılar ve sağlık görevlileri arasındaki iletişimin arttırılması amaçlıyor.


Her 100 kadından 66’sı şiddete maruz kalırken 160 dakikada bir kadın cinayeti işlenirken, 2015’ten 2018’e kadar şiddet vakaların yüzde 100’lük bir artık kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:56
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