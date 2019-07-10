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Meksika'da insan ticareti mağdurlarının çoğu kadın

Ülkede insan ticaretinin mağdurlarının yüzde 85'ini kadınlar ve küçük yaştaki kızlar oluşturuyor- İncelenen 5 bin 200'den fazla suç dosyasındaki mağdurların yüzde 27'sinin çocuklar olduğu tespit edildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
Meksika'da insan ticareti mağdurlarının çoğu kadın

MEKSİKO (AA) - Meksika'da insan ticareti ve buna bağlı suçlardan en çok kadınların ve küçük yaştaki kızların mağdur olduğu bildirildi.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, insan ticaretiyle mücadele kapsamında 2012'de çıkartılan yasadan sonraki 5 yıllık dönemdeki verileri ortaya koyan bir rapor yayımladı.

İnsan ticareti suçları başlığı altında yasa dışı organ ticareti, zorla çalıştırma ve fuhuşa zorlama gibi 26 farklı suç türünün dahil edildiği rapor, insan ticareti kurbanlarının yüzde 85'inin kadınlar ve küçük yaştaki kızlar olduğunu ortaya koydu.

İnsan ticaretinin özellikle Meksiko, Baja California, Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde yoğunlaştığına işaret edilen raporda, incelenen 5 bin 200'den fazla suç dosyasındaki mağdurların yüzde 27'sinin de çocuklar olduğu belirtildi.

Komisyon başkanı Luis Raul Gonzalez, yaptığı açıklamada, devletin insan ticaretine karşı yetersiz kalmasını eleştirerek kurbanlara daha çok destek verilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
  1. "insan kaçakçılığı"
  2. insan ticareti
  3. Meksika

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