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Korona Virüs Meksika’da ilk Flurona vakaları tespit edildi
Korona Virüs

Meksika’da ilk Flurona vakaları tespit edildi

Meksika’da 3 kişide Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan “Flurona” tespit edildi. Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan “Flurona”, Meksika’da da tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 01:17:00 -
Meksika’da ilk Flurona vakaları tespit edildi

Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide “Flurona” tespit edildiğini duyurdu. Nayarit eyaletindeki Flurona vakasının Tepic şehrinde 28 yaşındaki bir kadın olduğu ve karantinaya alınarak tıbbi tedaviye başlandığı ifade edildi. Yetkililer, söz konusu vakanın ardından eyalet genelindeki sağlık önlemlerinin maksimum seviyede tutulacağını bildirdi.

Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti. Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte Covid-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, Flurona vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti.

Flurona vakaları ilk olarak İsrail’de tespit edilmiş, daha sonra ABD, İngiltere, Brezilya gibi ülkelerden de vakalar bildirilmişti.

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