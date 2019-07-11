Meksika'da heyelan: 7 ölü

ANKARA (AA) - Meksika'nın orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle toprak altında kalan evde aynı aileden 7 kişi öldü. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Puebla bölgesinde kuvvetli yağışlar, toprak kütlesinin bir evin üzerine düşmesine yol açtı. Toprak altında kalan evde bulunan 4'ü çocuk 7 kişilik ailenin tüm bireyleri hayatını kaybetti. Bölgede heyelan riski nedeniyle tahliye çalışması başlatıldı.

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