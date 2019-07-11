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Meksika'da heyelan: 7 ölü

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:53
Meksika'da heyelan: 7 ölü

ANKARA (AA) - Meksika'nın orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle toprak altında kalan evde aynı aileden 7 kişi öldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Puebla bölgesinde kuvvetli yağışlar, toprak kütlesinin bir evin üzerine düşmesine yol açtı.

Toprak altında kalan evde bulunan 4'ü çocuk 7 kişilik ailenin tüm bireyleri hayatını kaybetti.

Bölgede heyelan riski nedeniyle tahliye çalışması başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:53
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