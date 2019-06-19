Meksika’da helikopteri güvenlik görevlileri ateş ederek düşürdü iddiası

Meksika’nın Rincon de Cristo bölgesinde düşen özel taşımacılık yapan bir helikopterin devlete ait dört güvenlik memurunun ateş açması sonucu düştüğü iddia edildi.

Meksika’da 16 Haziran Pazar sabahı 07.30 sularında Rincon de Cristo bölgesinde düşen özel taşımacılık yapan bir helikopterin düşüş nedeni hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yerel basında yapılan haberlerde helikopter 88 yaşındaki Eslega Snchez isimli hasta bir kadını Toluca şehrine taşımak için havalandığı ve içinde Sanchez’in dışında 1 yolcu, 1 küçük çocuk ve 1’de pilotun bulunduğu aktarılırken pilotun akrabası olan Elias Flores uçağın 4 güvenlik memuru tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Flores yaptığı açıklamada, “Helikoptere ateş açıldı. Pek çok mermi sesi duyuldu. Sonra da helikopterin düşürüldüğünü izlediler. Devlete ait dört devriye vardı” dedi.

Kazadan üç gün sonra çıkan haberler ve yapılan açıklamaların ardından yetkililer bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Resmi açıklamada düşürülen helikopterde La Familia Michoacana Kartelinin bölgesel başkanı olduğu iddia edilen Patricio Velzquez’in bulunduğu ve bunun bir tutuklama operasyonu olduğunu belirtildi. Yetkililer ilk ateşin helikopterden açıldığını bunun üzerine helikopteri düşürmek zorunda kaldıklarını iddia etti.