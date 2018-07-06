Meksika'da havai fişek fabrikasında patlama!

Meksika’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 20’nin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Tultepec kasabasındaki fabrikada perşembe günü yaşanan iki ayrı patlamada 40’a yakın kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Başkent Meksiko City'ye 32 kilometre mesafedeki kasabadaki havai fişek fabrikasında yaşanan ilk patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve arama-kurtarma ekipleri intikal etti. Daha sonra yaşanan ikinci patlamada bu kişilerden de hayatını kaybedenler olduğu sanılıyor.

Tultepec kasabası havai fişek endüstrisi ile tanınıyor. Bölgede pek çok havai fişek fabrikası, deposu ve mağazası bulunuyor. Aralık 2016’da bir havai fişek mağazasında meydana gelen patlamada 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Euronews Türkiye