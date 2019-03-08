Meksika’da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 25 ölü
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.08 Mart 2019 Cuma 09:01
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyon devrildi. Chiapas eyaletinin güneyindeki bir karayolunda kamyonun devrilmesi sonucu 25 göçmenin hayatını kaybettiği, 29 göçmenin yaralandığı belirtildi.
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