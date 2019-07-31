Meksika'da gazeteci ölü bulundu Rogelio Barragan isimli gazetecinin cesedi, Morelos eyaletinde terk edilmiş bir otomobilin bagajında bulundu

ANKARA (AA) - Meksika'nın Morelos eyaletinde bir otomobilin bagajında bir gazetecinin cesedi bulundu. Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri bir haber portalının yöneticisi Rogelio Barragan isimli gazetecinin cesedinin, terk edilmiş bir otomobilin bagajında bulunduğunu bildirdi. Barragan'ın vücudunda iki kurşun yarasına rastlandığı belirten yetkililer, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Barragan'ın bu yıl Meksika'da öldürülen yedinci gazeteci olduğu ifade edildi. Meksika'da 2000'den bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısının en az 140 olduğu belirtiliyor.



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