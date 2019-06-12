Meksika'da gazeteci cinayeti Tabasco Hoy gazetesi bir muhabirinin evinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde Tabasco eyaletinde bir gazeteci öldürüldü.

Tabasco Hoy gazetesi yaptığı açıklamada, Norma Sarabia isimli muhabirinin Huimanguillo ilçesindeki evinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polis yetkilileri, Sarabia'nın öldürüldüğünü doğrularken cinayetle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülkede işlenen gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağını ifade etmişti.

Sarabia'nın ölümüyle Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 146'ya yükseldi. Ülkede 21 medya çalışanının da 2005'ten bu yana kayıp olduğu ifade ediliyor. Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi, Sarabia'nın Meksika'da aralık ayından bu yana cinayete kurban giden yedinci gazeteci olduğunu bildirdi.



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