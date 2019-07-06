Meksika'da fuhuş çetesine operasyon Honduras'tan 7 kadını fuhuş amacıyla kaçıran ve yasa dışı yollarla ülkeye sokan organize suç şebekesi üyesi 8 zanlı yakalandı

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun doğusundaki Tlaxcala eyaletinde polis, fuhuş şebekesi üyesi 5'i kadın 8 zanlıyı gözaltına aldı. Meksika Federal Polisinden yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkesi Honduras'tan 7 kadını fuhuş amacıyla kaçıran ve yasa dışı yollarla ülkeye sokan 8 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, aynı aileye mensup 8 zanlının, Tlaxcala eyaleti başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde faaliyet gösteren organize suç şebekesine bağlı çalıştıkları bildirildi. Suç şebekelerinin ülkeye getirdikleri kadınları tehditle fuhşa zorladıkları ifade edildi.







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