Meksika'da evde 11 ceset bulundu

Yeryüzünde şiddetin en çok görüldüğü ülkelerden Meksika'da yine kan donduran bir olay yaşandı.

ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentinde bir evde 11 kişi katliama kurban gitti.

Polis ekipleri, evde üçü kadın 11 kişinin cesetlerini buldu.

Kurbanların kimliklerinin tespit edilmeye çalışılıyor.

Meksika'da geçen yıl 31 binden fazla kişinin cinayet kurbanı olduğu ifade ediliyor.