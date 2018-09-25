Meksika'da etkili olan selin bilançosu ağırlaşıyor

Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Periban kentinde dün aşırı yağışların etkisiyle Cutio Nehri'nin taşmasının ardından bugün 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde dünden bu yana ölenlerin sayısı 7'ye çıkarken, yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu kaydedildi.

Halen kayıp olduğu belirtilen 7 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.