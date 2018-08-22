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Meksika'da esrarengiz cinayetler! Sokaklarda 8 ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Cancun şehrinin sokaklarında bir gecede silahla vurulmuş halde 8 ceset bulundu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:07
Meksika'da esrarengiz cinayetler! Sokaklarda 8 ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Cancun kentinin sokaklarında bir gecede 8 ceset bulundu.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Cancun sokaklarında, iki cesedin terkedilmiş bir takside, iki cesedin bir plastik torba içerisinde ve silahla vurulduğu anlaşılan 4 kişinin cesedinin de farklı sokaklarda bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, henüz detaylara ulaşılamadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:07
  1. Meksika

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