Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 708 kişi öldü
Meksika'da son 24 saatte 708 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.
Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.