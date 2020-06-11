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Korona Virüs

Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 708 kişi öldü

Meksika'da son 24 saatte 708 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 08:54:00 -
Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 708 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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