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Meksika'da çete çatışması: 6 ölü

Puebla eyaletinde otoyol soyguncusu çeteler arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:03
Meksika'da çete çatışması: 6 ölü

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da otoyol soygunculuğu yapan organize suç çetesi mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika Federal Polisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki Puebla eyaletinden geçen kara yolunda seyreden yük kamyonlarını soyan organize suç çeteleri arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Çatışmanın çeteler arasındaki bölgesel hakimiyet mücadelesinden kaynaklandığı sanılıyor.

Meksika'da 1 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seçim kampanyası sırasında eski hükümetleri organize suça müsamaha göstermekle suçlamıştı.

- Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Ülkede yılın ilk 6 ayında 15 bin 973 cinayet işlendiği ve cinayetlerin geçen yılın aynı döneminde aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 arttığı belirtilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu'nun 2017 raporuna göre, suç oranları bakımından dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'i Meksika'da bulunuyor.

- Suçla mücadelede ordu vurgusu

Yeni Devlet Başkanı Obrador, başkent Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu ifade etmişti.

Kamu güvenliğinin sağlanmasında ordunun görevlendirilmesine değinen Obrador, ordunun ülkenin büyük çoğunluğunda güvenliği sağlaması için ulusal muhafız oluşturmasına imkan verecek reformları halkoyuna sunmayı vadetmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:03
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  2. Meksika
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