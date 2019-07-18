Meksika'da bütçe kesintisi olimpiyat sporcularını da vurdu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında uygulamaya aldığı bütçe kesintilerinin, sporculardan arkeologlara birçok farklı kesimden insanı etkilediği bildirildi.

Meksika Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümet tarafından uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinin bütçelerinde kesintiye neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle olimpiyat sporcularının hazırlıklarını sürdürdüğü spor merkezinde yiyecek, konaklama ve sağlık gibi hizmetlerin sağlanamayacağı kaydedildi.

Komitenin açıklamasında bu hizmetlerin sürdürülmesi için yaklaşık 4,7 milyon dolar bütçeye ihtiyaç duyulduğu, ancak 2019 bütçesinin geçen yıla oranla yüzde 25 daha az olduğu belirtildi.

Bütçe kesintisinin etkilediği bir diğer kesim araştırmacılar ve arkeologlar oldu.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, bütçe kesintileri nedeniyle yaklaşık 200 kişinin geçici olarak işten çıkartıldığını açıkladı.

Açıklamada, bütçede iyileştirme yapılmadığı takdirde daha fazla işçinin çıkartılmasının planlandığı vurgulandı.

- Hazine bakanı istifa etmişti

Öte yandan Obrador muhalifleri 2019 yılı bütçesinin geçen seneyle aynı olduğunu belirterek, devletin aynı parayı harcadığını ancak bütçenin farklı şekilde değerlendirildiğini ileri sürüyor.

Ekonomist Valeria May, devlet bütçesinin son 2 yıldır aynı olduğunu ama Obrador'un bütçeyi büyük altyapı projelerine harcamayı tercih ettiğini söyledi.

Hazine Bakanı Carlos Urzua, Obrador'un ekonomi politikalarına karşı çıkmış, mevcut yönetimdeki nüfuzlu kişilerin liyakatsiz atamalar yapmasını ve yönetimle görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

Bakan Urzua, Meksika Devlet Başkanı Obrador'a, kararları "yeterli gerekçeler" olmadan aldığı suçlamasını yöneltmişti.