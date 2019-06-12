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Meksika’da bir kadın gazeteci öldürüldü

Meksika’nın Tabasco eyaletinde bir kadın gazeteci, dün 2 silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
Meksika’da bir kadın gazeteci öldürüldü

Meksika’nın Tabasco eyaletinde bir kadın gazeteci, dün 2 silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.


Meksika basınında yer alan haberlere göre, Tabasco eyaletinde Norma Sarabia adlı kadın gazeteci, dün motosiklet kullanan 2 silahlı zanlı tarafından vurularak öldürüldü. Sarabia 15 yıl boyunca Tabasco Gazetesi için çalışmış, sonrasında ise diğer yerel medya kuruluşlarında çalışmaya devam etmişti. Tabasco Gazetesi’nde yer alan haberde Sarabia’nın silahlı kişilerce defalarca vurularak öldürüldüğü bildirildi. Haberde, Tabasco Gazetesi editörlerinden Hector Tapia’nın, ’Ölümünden derinden pişmanlık duyuyoruz ve ailesine sempati duyuyoruz’ ifadeleri yer aldı.


Sarabia bu yıl Meksika’da öldürülen 6. gazeteci.


Meksika, gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. Uyuşturucu kaçakçılığı ve siyasi yolsuzlukla bağlantılı olaylar yüzünden 2000 yılından bu yana 100’den fazla insan öldürüldü. Bu cinayetlerin büyük çoğunluğu ise cezasız kalıyor.


Sınır Tanımayan Muhabirler, Meksika’yı savaşın yıktığı Afganistan ve Suriye’nin ardından, basın açısından dünyada en tehlikeli üçüncü ülkesi olarak görüyor.


Meksika hükümetinin gazeteciler ve insan hakları aktivistleri için koruma programına kayıtlı olan adliye muhabiri Francisco Romero tehdit aldıktan sonra Mayıs ayında Meksika’nın Karayipler kıyısındaki bir tatil beldesi Playa del Carmen’de ölü bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
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