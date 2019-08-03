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Meksika'da bir gazeteci cinayeti daha

Veracruz eyaletinde "Jorge Celestino Ruiz Vazquez" isimli gazeteci evinde ölü bulundu

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:29
Meksika'da bir gazeteci cinayeti daha

XALAPA (AA) - Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde "Jorge Celestino Ruiz Vazquez" isimli gazetecinin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Veracruz Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, dün Vazquez'in Actopan'daki evinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polislerin gazeteciyi ölü bulduğu kaydedildi.

Vazquez'in, gelecek hafta tehdit edilmesine ilişkin yetkililere ifade vermeye hazırlandığı belirtildi. Vazquez, tehditlerin arkasındaki ismin Actopan Belediye Başkanı olduğunu iddia ediyordu.

Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, Vazquez'in bu hafta cinayete kurban giden üçüncü gazeteci olduğu, bu yıl ülkede öldürülen gazeteci sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısının en az 140 olduğu belirtiliyor.

Morelos eyaletinde de 31 Temmuz'da haber portalı yöneticisi Rogello Barragan'ın cesedi terk edilmiş otomobilin bagajında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:29
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