Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu. Jalisco Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu. Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.